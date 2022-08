Meghan Markle lança podcast de entrevistas; confira 1ª convidada

Segundo o site People, o projeto vinha sendo desenvolvido desde 2020.

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, 40, lançou seu primeiro podcast nesta terça-feira (23). Intitulado “Achertypes”, que quer dizer Arquétipos, em português, o projeto foi revelado através do site oficial de seu marido, Príncipe Harry.

O podcast está disponível na plataforma de áudio Spotify e já conta com um grande nome para a primeira entrevista: a atleta Serena Williams, que recentemente anunciou sua aposentadoria. Segundo o site People, o projeto vinha sendo desenvolvido desde 2020.

O projeto pretende “investigar os rótulos que tentam impedir as mulheres no dia a dia”. Ainda de acordo com o veículo, a duquesa “descobrirá a origem desses estereótipos e terá conversas sem censura com mulheres que sabem muito bem como esses tipos moldam as narrativas”.

“É assim que falamos sobre as mulheres: as palavras que criam nossas meninas e como a mídia reflete as mulheres de volta para nós… mas de onde vêm esses estereótipos? E como eles continuam aparecendo e definindo nossas vidas?”, pergunta Markle em uma prévia, lançada em março.

“Este é o Archetypes -o podcast onde dissecamos, exploramos e subvertemos os rótulos que tentam impedir as mulheres. Vou conversar com mulheres que sabem muito bem como esses tipos moldam nossas narrativas. E vou conversar com historiadores para entender como chegamos aqui em primeiro lugar”, completou ela.