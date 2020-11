McFly lança álbum “Young Dumb Thrills”

PUBLICIDADE

Destaque do pop mundial do início deste milênio, a banda inglesa McFly lança o disco “Young Dumb Thrills”, seu primeiro trabalho de inéditas em 10 anos. Mesclando um novo olhar mais maduro junto de memórias e nostalgias, o novo trabalho está disponível em todas as plataformas de música digital via BMG. Já está em pré-venda de uma edição física exclusiva para o Brasil, viabilizada através de uma ação com fãs por meio do site www.ydtbrasil.com. O encarte será ilustrado com imagens que mostram a relação do público brasileiro com o McFly, seja em shows, clique ao lado dos artistas ou com suas coleções.

Ouça o disco: https://mcfly.lnk.to/ThrillsPR

Confira a pré-venda da edição brasileira: https://bit.ly/YDTBrasil

Após alguns anos de hiato, Tom Fletcher, Danny Jones, Harry Judd e Dougie Poynter se reúnem com a mesma energia que fez do McFly um dos nomes de maior sucesso de sua época. Com 10 milhões de discos vendidos e 7 hits #1 nas paradas britânicas, eles ganharam notoriedade por ser uma unidade musical sólida. Essa é a imagem que a banda quer reformar no novo disco “Young Dumb Thrills”.

“Acho que a pausa que tivemos um do outro tornou todo esse processo novo de novo – foi realmente emocionante”, diz Danny. “Havia uma nova vibração e uma mente aberta a tudo, e gravar perto de nossas casas nos deu tanta liberdade – não importava se alguém tivesse que sair, o que significava que não tínhamos que nos preocupar demais em detalhes. A gravação acabou se tornando parte de nossas vidas”, completa.

Assista ao clipe “Happiness”: https://youtu.be/aOH9dfcGMxY

Assista ao clipe Tonight is the Night”: https://youtu.be/gqvJd2VhqTQ

Assista ao lyric vídeo “Growing Up”: https://youtu.be/RTotps_-fTI

E esse desenvolvimento criativo, que ocupou boa parte de 2020, uniu a banda ainda mais. “O processo da gravação me fez perceber o quanto realmente gostamos de estar na vida um do outro”, diz Harry Judd.

O disco foi antecipado pela animada (e inspirada pela música brasileira) “Happiness”, a melancólica balada sobre saúde mental “Tonight is the Night” e o frenesi pop punk de “Growing Up”, em parceria com Mark Hoppus (blink-182). O disco ainda conta com Rat Boy na faixa título. Primeiro registro de estúdio desde “Above the Noise”, de 2010, “Young Dumb Thrills” está disponível em todas as plataformas de música digital e em pré-venda da edição física.

Veja o site da ação: https://www.ydtbrasil.com