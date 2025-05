MC Poze do Rodo é preso no Rio acusado de ligação com o Comando Vermelho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (28), o cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), as investigações apontam que o funkeiro mantinha uma “ligação sólida” com a cúpula do Comando Vermelho (CV), uma das principais facções criminosas do estado.

Os policiais afirmam que MC Poze era figura constante em festas promovidas pela facção em comunidades como o Complexo do Alemão e Cidade de Deus, onde, frequentemente, criminosos exibiam armas de grosso calibre durante os eventos.

A apuração da DRE indica que o artista realizava shows financiados por integrantes do tráfico, o que, segundo a polícia, seria uma estratégia para lavagem de dinheiro da organização criminosa. Os investigadores afirmam ter reunido provas contundentes que demonstram não apenas o vínculo do cantor com os criminosos, mas também sua atuação na divulgação da facção por meio de sua imagem e influência.

Recentemente, MC Poze comemorou nas redes sociais uma decisão da Justiça que determinou a devolução de carros de luxo e joias apreendidos durante uma operação realizada em novembro de 2024.

O cantor foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A defesa dele ainda não se manifestou oficialmente.