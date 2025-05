Quem é Vivi Wanderley, cuja nova música foi entendida como ‘indireta para Juliano Floss’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Vivi Wanderley, influenciadora digital e cantora, lançou sua mais nova aposta musical, “Banquete”, nesta terça-feira (27). O videoclipe repercutiu nas redes sociais, após internautas apontarem que ele conteria indiretas para o ex dela, Juliano Floss.

Como estratégia de marketing, o videoclipe oficial da música foi lançado no Instagram, e não no YouTube, como é comum entre as artistas. A influenciadora acumula quase 14 milhões de seguidores na rede social.

Antes do lançamento oficial, Vivi postou trechos de vídeos irônicos que mostram ela promovendo três produtos fictícios que zombam da masculinidade tóxica em relacionamentos.

A web reagiu às postagens, apontando que seria uma indireta para Juliano Floss, ex-namorado de Vivi e atual da cantora Marina Sena. “Devo admitir que a Vivi arrasou muito com ‘Banquete’, e o melhor é que não teve indireta para Marina Sena… tudo foi uma grande indireta para Juliano Floss”, escreveu @ygorcortezz.

A letra da música também repercutiu entre os seguidores, que apontaram como indireta para os trejeitos do dançarino: “Olhar açucarado sobre a mesa, um bolo de vitrine só enfeita. É que eu te acho um pouco superestimado. Cê é sem graça e tem gosto só acompanhado”.

Outro internauta, @fabyllove, reclamou da música: “Mexer com a sexualidade e insegurança de uma pessoa com quem você dividiu a vida e amou, acho nada a ver”. Isso porque, no clipe divulgado, aparecem cenas de um modelo dançando e comendo linguiça em seguida, com passos semelhantes aos que o ex da cantora faz.

Vivi e Juliano ficaram juntos por 2 anos e anunciaram a separação no final de 2023. Marina Sena e Juliano Floss assumiram publicamente o namoro em julho de 2024. Antes disso, Marina e Vivi eram amigas e até viajaram juntas com a cantora Anitta. Alguns fãs acusaram Marina de “talaricar” Vivi por conta da antiga amizade delas.

No X, a cantora repostou vídeos e memes sobre o videoclipe, inclusivo alguns que apontavam a suposta indireta para Juliano.

QUEM É VIVI WANDERLEY

Virgínia Aguiar Wanderley, conhecida artisticamente como Vivi, nasceu em Miami, nos Estados Unidos, e atua como cantora, modelo e influenciadora digital. Ela possui dupla cidadania, americana e brasileira, mas foi criada no Brasil, onde sua família tem raízes em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Com 24 anos, ela é filha de Saulo Wanderley Filho e da influenciadora Daniele Aguiar. Em 2022, foi incluída na lista da Forbes Under 30 na categoria Web e eSports. Vivi diz que possui uma herança bilionária que recebeu de seu tio-avô, Walduck Wanderley, fundador da construtora Cowan. A empresa seria a fonte da fortuna associada ao sobrenome Wanderley.

A influenciadora se destaca como uma das personalidades mais populares da nova geração no TikTok, acumulando quase 15 milhões de seguidores na plataforma e 14 milhões no Instagram. Ela cria conteúdo para a internet desde 2016, mas foi em 2020, durante a pandemia, que começou a ficar famosa com seus vídeos, compartilhando nas redes sociais a vida dos sonhos, com lifestyle luxuoso, dicas de beleza, viagens e looks.

Vivi e Juliano formaram um dos casais mais adorados entre os jovens fãs do TikTok, embora tenham encerrado o relacionamento no final de 2023.

No mundo da música, Vivi se lançou como cantora em 2022 e atualmente possui mais de 260 mil ouvintes mensais no Spotify, embora já tenha atingido a marca de 900 mil. Sua música mais popular, “Playground”, já foi reproduzida 33 milhões de vezes. Também esteve presente em “AEIOU”, parceria com Rebecca e Pabllo Vittar.