Mc Mirella sobe ao palco no último dia da Farofa da Gkay.

No último dia do evento mais comentado da Web, a Mc Mirella subiu no palco da Farofa da GKay e fez uma super performance para lá de provocante. Vale lembrar que recentemente a beldade pediu o divórcio do companheiro Dynho que está confinado do reality show ‘A Fazenda’.