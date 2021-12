MC Gui diz que seu noivado segue indefinido e pede perdão

A situação entre MC Gui e sua noiva, a dançarina Bia Michelle, segue indefinida. De acordo com o próprio funkeiro, ambos ainda não se falaram e estão esperando a poeira baixar para poderem tentar se acertar. Ele se desculpou publicamente pelo comportamento em A Fazenda 13 (Record).

“Quero pedir desculpas para meus melhores amigos. Desapontei muito o meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a família inteira dela, principalmente a Bia. Então, gostaria de pedir do fundo do meu coração, perdão”, disse ele em entrevista ao podcast de Lucas Selfie.



Enquanto isso, a dançarina apagou todas as fotos que tinha com o então noivo. Durante o confinamento dele no reality da Record, ela não gostou da aproximação dele com Aline Mineiro.



Vídeos que circulam na internet mostram o que seria um momento íntimo entre ele e Aline. Em determinado momento, o edredom se mexe e ele parece gemer com carinhos que ela faz sem o público ver.



Pelo Twitter, a ex-noiva e dançarina Bia Michelle se mostrou decepcionada. “A vida é isso! Altos e baixos, amores, decepções. E tudo pode servir para o nosso melhor. Eu escolho ser cada vez mais forte quando a vida me decepcionar”, disse.



Em outra postagem, concluiu. “Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira, para receber isso”, escreveu. Ela recebeu apoio de fãs nas redes sociais.



Aline Mineiro também não sabe o que será de seu relacionamento com o humorista Léo Lins. Ela já afirmou que ambos pediram um tempo para colocar as ideias em ordem antes de se verem para conversar.