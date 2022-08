Mateus Solano conta ter sofrido com uma paixão perdida para Seu Jorge

Ele contou que perdeu uma paixão da infância para Seu Jorge durante um show do cantor na Lapa, Rio de Janeiro, há alguns anos

Mateus Solano já sofreu por amor como qualquer outra pessoa, mas o ator ainda tem na lembrança uma decepção amorosa. Ele contou que perdeu uma paixão da infância para Seu Jorge durante um show do cantor na Lapa, Rio de Janeiro, há alguns anos.

“Tinha uma menina que eu queria ficar desde a infância e, de repente, eu a encontro no meio de um show do Seu Jorge. Ela já estava mais pra lá do que pra cá e me tascou um beijo que eu fiquei sem chão, pensando: ‘Caramba, finalmente! Eu gosto dessa menina desde a escola’. Aí foi um beijinho, outro beijinho, três beijinhos…”, relembrou o ator durante participação ao podcast “Posso Mandar Áudio?”.

Solano, 41, admitiu ter ficado empolgado com a moça. Só que em um momento do show, ela avisou que precisava dar uma saída rápida. A moça ainda pediu que o ator segurasse a sua bolsa e sumiu. “Fiquei eu lá aproveitando o show do Seu Jorge com a bolsa dela, com a certeza de que eu iria reencontrá-la, afinal eu estava com a bolsa, mas ela não voltou”, contou o ator.

Horas depois, ele descobriu que aquela paixão de infância tinha ido embora do local com o próprio Seu Jorge. Recentemente, o cantor e também ator conquistou o Troféu Grande Otelo pela atuação em “Marighella”, filme que marca a estreia de Wagner Moura como cineasta.

Mateus Solano lembra agora da história com muito humor. “Hoje sou casado há quase 15 anos, minha vida está em outra. Mas, enquanto solteiro eu me prometi que nunca mais ia segurar a bolsa de ninguém no show do Seu Jorge”, brincou ele.