Marvel é acusada de explorar e abusar de artistas e produtoras de efeitos visuais

Depoimento publicado pela Vulture relata existência de lista de estúdios que não cumprem datas tidas como abusivas

O depoimento de um profissional das artes visuais acusando os estúdios da Marvel de manter um relacionamento tóxico e abusivo com seus colaboradores viralizou nas redes sociais após ser publicado pelo site Vulture na tarde desta terça-feira (26).

De acordo com o relato, o estúdio –famoso por longas-metragens como os da franquia “Vingadores”, entre outros– teria uma lista negra de produtoras especializadas em efeitos visuais que não teriam dado conta de prazos considerados abusivos e do excesso de alterações exigidos em um curto espaço de tempo e, por isso, estariam vetadas.

“O estúdio tem muito poder sobre as produtoras de efeitos, porque tem muitos filmes blockbusters saindo um atrás do outro. Se você desapontar a Marvel de qualquer maneira, há uma chance muito grande de você não conseguir nenhum destes projetos no futuro. Então, as produtoras de efeitos estão tentando se curvar para manter a Marvel feliz”, escreve o profissional que não se identificou.

De acordo com o depoimento, os estúdios Marvel sempre pagam menos do que as produtoras pedem e exigem alterações mais excessivas do que normalmente outros clientes pedem, num período de tempo muito curto. “Talvez um mês ou dois antes de um filme ser lançado, a Marvel nos fará mudar todo o terceiro ato.”

O profissional afirma que chegou a trabalhar 64 horas por semana e que colegas de trabalho desmoronaram e tiveram ataques de choro ao seu lado.

“Parte do problema vem do Universo Marvel em si –graças ao grande número de filmes que ele tem. O estúdio define datas e é muito inflexível; ainda está bastante disposto a fazer refilmagens e grandes mudanças muito perto das datas sem alterá-las. Essa não é uma dinâmica nova.”

O depoimento ainda exemplifica as críticas citando s efeitos do filme “Pantera Negra”, que, acredita o profissional, “parecem cartunescos e quebram todo o efeito visual do filme.” O profissional encerra dizendo que sabe que nem tudo faz sentido e que os profissionais podem se recusar a fazer o que é pedido, mas que “nem todo cliente tem o poder da Marvel”.