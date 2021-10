Mario Frias é desqualificado e não tem credibilidade, diz Antonia Fontenelle

Antonia foi criticada pelo subsecretário Porciuncula, nas redes sociais após ela afirmar, em vídeo, que “esse governo não tem cultura”

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle afirmou que a Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro está “cheia de amiguinhos de Mario Frias” e que nenhum deles “é qualificado para estar lá”, inclusive o próprio secretário. Antonia foi criticada pelo subsecretário André Porciuncula (Fomento e Incentivo à Cultura), braço direito de Frias, nas redes sociais após ela afirmar, em vídeo, que “esse governo não tem cultura”.



Porciuncula rebateu a atriz e, sem citar o nome de Antonia, afirmou que essa “acusação” é “pura bravata retórica” -e Frias respondeu o post com o seguinte comentário: “Calopsita! kkk”. “Não posso fazer crítica? Tenho que achar tudo bonitinho? Isso é comportamento de secretário da Cultura? Me chamar de calopsita?”, afirma Antonia à reportagem.

“Não precisamos de um puxa saco do presidente, mas sim de alguém que faça um belo trabalho na cultura. O teatro e o cinema precisam voltar a funcionar, não é meia dúzia de ações que eles estão fazendo ali. Ele [Frias] não tem credibilidade, não tem agenda, ele é desqualificado.”



“A única coisa que eu sei sobre esse rapaz [Porciuncula] é que ele é da PM. O que ele entende de cultura? Vai ver que é por isso que o Mario Frias anda armado agora. Ele é secretário de Cultura ou da Segurança Pública?”, diz Antonia.

“Se você me perguntar em quem eu votaria hoje, eu te respondo que é no Bolsonaro. Entre Lula e Bolsonaro, prefiro o Bolsonaro. Mas tem um monte de ministro dele fazendo merda”, segue.



O cineasta Josias Teófilo, crítico da gestão Frias, saiu em defesa de Antonia. “Antonia Fontenelle está certa: esse governo não tem cultura”, escreveu. A discussão também se estendeu para o Instagram. Em resposta a uma publicação de Porciuncula, que replicou o que havia dito no Twitter, Antonia afirmou que a gestão Frias é incompetente.



“Esse discurso de Lei Rouanet já deu, todo mundo entendeu. Quero ver o que tá sendo feito na prática, já tiveram tempo suficiente. A verdade é que vocês são uns incompetentes, já tentei entender, relevar… em respeito ao @jairmessiasbolsonaro. Mas agora chega. Paciência tem limite, bora trabalhar porra”, escreveu.