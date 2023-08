Mario Frias deixa hospital após ser internado com suspeita de trombose

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) O deputado federal Mario Frias (PL-SP) deixou o hospital na manhã deste domingo (6) após ser internado com suspeita de trombose na última sexta-feira (3). Frias disse que "passou um susto" e teve "dias difíceis". "Eu tive uma suspeita de trombose, mas não eram trombos na minha perna. Eram pequenas obstruções de gordura", afirmou o deputado, em vídeo publicado nas redes sociais. Parlamentar deu entrada no hospital após sentir dormência no pé e dores na panturrilha. "Foram três dias muito difíceis, mas eu ganhei mais uma chance. Estou medicado e voltando para casa", disse Frias. Deputado tem histórico de infarto. Em julho do ano passado, ele foi internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após ter um infarto agudo do miocárdio, ocasião em que passou por um processo de cateterismo. Frias também já fez cateterismo outras duas vezes, o primeiro foi em dezembro de 2020, e o segundo, em maio de 2021. Ex-secretário de Cultura no governo Bolsonaro, ele foi eleito deputado federal no ano passado.