Marília Mendonça confirma fim de namoro com Murilo Huff

Marília Mendonça, 26, se pronunciou nesta terça (28) sobre o fim do namoro com Murilo Huff, 25. No Twitter, a cantora disse que é muito grata pelo relacionamento e pediu que as pessoas não sejam desrespeitosas com a situação. Os dois são pais de Léo, 2.

“Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo. E isso é honroso. Agora sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento por tudo”, escreveu ela.

“Respeitem as pessoas. Respeitem os finais. Respeitem os motivos. Apenas isso! Respeitem como você gostaria de ser respeitado”, completou. A cantora também pediu “de coração” que não sejam criadas “teorias da conspiração” ou inventadas histórias de novela”. “Não estraguem a vida das pessoas”, reforçou.

Mendonça e Huff tinham se separado anteriormente em julho do ano passado. Eles anunciaram a reconciliação em novembro do mesmo ano.

Folha Press