Marília é a primeira eliminada do BBB 23 com 52,70% dos votos

Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 (Globo) em um paredão contra Fred Nicácio após serem escolhidos pelo público para o Quarto Secreto. A maquiadora teve 52,70% dos votos e o médico, 47,30%.

Ao todo foram computados 32.691.714 votos. Durante a exibição do programa ao vivo, o Paredão alcançou mais de 230 mil votos por minuto.

“Você tem sangue de Maria Bonita. Que, antes de ser bonita, foi Maria! Antes de ser bonita igual você, foi Maria, uma mulher como qualquer outra, digna de todo amor e respeito e possibilidade de respeito que o mundo possa ar. Seu caminho é lindo e você é amada!”, disse Tadeu Schmidt, ao anunciar a eliminada.

No estúdio, Tadeu questionou o que aconteceu com Marília na casa e a maquiadora respondeu: “Eram os olhares e a maneira que eu vi a não aceitação das pessoas me fizeram me fechar mais”.