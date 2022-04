‘Marighella’ é o melhor longa do ano para crítica e público do Sesc Melhores Filmes

Transmitida pela internet a partir do Cinesesc, a cerimônia de premiação foi conduzida pela jornalista Adriana Couto. Agora, as produções mais lembradas durante a votação ganham nova chance de serem vistas na telona, até o dia 27 de abril

O Sesc Melhores Filmes, festival de cinema que anualmente premia os longas favoritos da crítica e do público brasileiros, revelou na noite desta quarta (6) os vencedores de sua 48ª edição. Os dois grupos concordaram que “Marighella”, de Wagner Moura, foi o melhor longa nacional lançado no último ano.

Transmitida pela internet a partir do Cinesesc, a cerimônia de premiação foi conduzida pela jornalista Adriana Couto. Agora, as produções mais lembradas durante a votação ganham nova chance de serem vistas na telona, até o dia 27 de abril, e também na plataforma Sesc Digital.

“Marighella”, sobre o escritor e guerrilheiro de esquerda Carlos Marighella, assassinado pela ditadura militar, saiu na frente numa lista com 108 títulos nacionais. Outros 197 estrangeiros somaram-se a eles e, juntos, receberam cerca de 55 mil votos do público.

O longa dominou a seção popular do Sesc Melhores Filmes, levando ainda os troféus de melhor direção, para Moura, roteiro -divido entre ele e Felipe Bragança-, fotografia, para Adrian Teijido, e ator, para Seu Jorge.

“Marighella” só não embolsou o prêmio de atriz, que foi para Fernanda Montenegro e seu trabalho em “Piedade”, e o de documentário, claro. Quem venceu a categoria foi “Chorão: Marginal Alado”, em que Felipe Novaes contou a história do líder da banda Charlie Brown Jr., morto em 2013.

Entre os estrangeiros que caíram no gosto do público estão “Não Olhe para Cima”, eleito o melhor filme do ano que passou, “Ataque dos Cães”, escolhido como melhor direção –para Jane Campion, que acaba de vencer o Oscar– e melhor atuação masculina, para Benedict Cumberbatch, e “Nomadland”, consagrado pela performance da atriz Frances McDormand.

Já os críticos e especialistas em cinema convidados para votar confirmaram “Marighella” como melhor filme, direção e atuação masculina do ano. Em roteiro e fotografia, quem levou foi “Deserto Particular”, de Aly Muritiba. Thiessa Woinbackk, de “Valentina”, foi eleita melhor atriz, e “A Última Floresta”, melhor documentário.

A crítica também viu e gostou de “Ataque dos Cães”, que levou o troféu de melhor filme estrangeiro e direção. Frances McDormand apareceu de novo como melhor atriz, enquanto em ator, Anthony Hopkins foi lembrado por “Meu Pai”.

VOTO DO PÚBLICO

Melhor filme brasileiro: “Marighella”

Melhor documentário brasileiro: “Chorão: Marginal Alado”

Melhor ator brasileiro: Seu Jorge, por “Marighella”

Melhor atriz brasileira: Fernanda Montenegro, por “Piedade”

Melhor diretor brasileiro: Wagner Moura, por “Marighella”

Melhor roteiro brasileiro: Wagner Moura e Felipe Braga, por “Marighella”

Melhor fotografia brasileira: Adrian Teijido, por “Marighella”

Melhor filme estrangeiro: “Não Olhe para Cima”

Melhor direção estrangeira: Jane Campion, por “Ataque dos Cães”

Melhor atriz estrangeira: Frances McDormand, por “Nomadland”

Melhor ator estrangeiro: Benedict Cumberbatch, “Ataque dos Cães”

VOTO DA CRÍTICA

Melhor filme brasileiro: “Marighella”

Melhor documentário brasileiro: “A Última Floresta”

Melhor ator brasileiro: Seu Jorge, por “Marighella”

Melhor atriz brasileira: Thiessa Woinbackk, por “Valentina”

Melhor diretor brasileiro: Wagner Moura, por “Marighella”

Melhor roteiro brasileiro: Aly Muritiba e Henrique dos Santos, por “Deserto Particular”

Melhor fotografia brasileira: Luis Armando Arteaga, por “Deserto Particular”

Melhor filme estrangeiro: “Ataque dos Cães”

Melhor direção estrangeira: Jane Campion, por “Ataque dos Cães”

Melhor atriz estrangeira: Frances McDormand, por “Nomadland”

Melhor ator estrangeiro: Anthony Hopkins, por “Meu Pai”