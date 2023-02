Marido de Rita Lee pede privacidade após internação da cantora

A cantora foi internada nesta sexta (24) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo

Roberto de Carvalho, 70, marido de Rita Lee, 75, agradeceu o carinho dos fãs após a divulgação da notícia de que a cantora foi internada.

Marido pediu privacidade. “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias.

A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, escreveu o músico.

A publicação foi compartilhada no perfil de Rita Lee e do marido. “É isso”, escreveu João Lee, filho da cantora, em um comentário na postagem.

INTERNAÇÃO DE RITA LEE

A cantora foi internada nesta sexta (24) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

A cantora deu entrada no hospital nesta madrugada. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Splash entrou em contato com o hospital, o assessor da cantora e a gravadora Universal. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.