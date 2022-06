Marido de Britney Spears reflete sobre seu casamento: ‘Um conto de fadas’

Spears, de 40 anos, se casou com Asghari em 9 de junho em uma cerimonia íntima em sua casa em Los Angeles, com somente pessoas próximas presentes

Sam Asghari, marido de Britney Spears, deu sua primeira entrevista após seu casamento recente com a estrela do pop americano: “Tem sido um conto de fadas”, disse em um programa matinal de televisão nesta quarta-feira (29).

“É surreal”, afirmou o personal trainer de 28 anos em entrevista ao programa “Good Morning America”, do canal ABC. “Imaginamos que seria um conto de fadas, e foi”, afirmou Asghari, que está iniciando sua carreira de ator.

Asghari acrescentou que a cantora pop “é sensacional” e “está ótima”. “É minha esposa”, enfatizou.

Spears, de 40 anos, se casou com Asghari em 9 de junho em uma cerimonia íntima em sua casa em Los Angeles, com somente pessoas próximas presentes.

“Tivemos apenas umas 50, 70 pessoas” no casamento, apontou Asghari. “Queríamos celebrar com nossas pessoas amadas e os mais próximos. Queríamos apenas comemoras e foi isso que fizemos”.

O treinador falou também sobre sua participação no filme de ação “Hot Seat”, protagonizado por Mel Gibson, e sobre suas expectativas na indústria do entretenimento.

“Não prestaram atenção em mim até que minha esposa me deu essa plataforma incrível para trabalhar”, reconheceu Asghari, que já havia feito participações em videoclipes e séries de televisão.

“Agradeço isso sempre, mas não vamos esquecer que tenho trabalhado duro e que já estava atuando”, enfatizou.

Asghari e Spears se conheceram em 2016 quando trabalharam no clipe de “Slumber Party”, colaboração de Britney com a cantora Tinashe. Os dois ficaram noivos no ano passado.

