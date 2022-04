Mariana Xavier posa ao lado de estátua de Paulo Gustavo

Emocionada em suas redes sociais, a atriz compartilhou o momento com seus seguidores, e relembrou alguns momentos especiais

Mariana Xavier, de 41 anos, intérprete de Marcelina nos filmes “Minha Mãe é uma Peça”, se emocionou ao ver e registrar o momento com estátua feita em homenagem a Paulo Gustavo. O comediante morreu no ano passado, em decorrência de complicações da Covid-19.

“Ontem, quando avistei o portão do Campo de São Bento, meu olho já encheu de lágrima, a voz já embargou. Passou na minha cabeça um filme do filme. Parecia que eu estava vendo de novo eu e Rodrigo Pandolfo caracterizados como Marcelina e Juliano, correndo pra atravessar a rua e nos jogar no abraço de reencontro com a Dona Hermínia”, começou a atriz na legenda da publicação.

“No fim de 2022, vai fazer 10 anos que rodamos o primeiro “Minha Mãe É Uma Peça”. Pensei em quanto minha vida mudou de lá pra cá e quanto Paulo Gustavo é parte dessa transformação”, continuou.

“Às vezes ainda parece que a partida dele não aconteceu, e o que me conforta é saber que a luz dele nunca será apagada. Que bom ser herdeira desse amor!”, finalizou.

Nos comentários da foto, a homenagem da atriz emocionou os seguidores. “Linda homenagem! O Paulo Gustavo sempre teve ao lado dele pessoas muito iluminadas, assim como vocês”, escreveu um internauta.