Maria Flor publica foto com repolho no peito e fala de maternidade

Maria Flor, 38, que deu à luz seu primeiro filho em fevereiro, publicou uma foto em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (7) em que aparece com uma bomba de tirar leite materno em um dos seios e uma folha de repolho em outro.



“Vou tentar resumir: Peito que enche. Peito que esvazia. Noites sem dormir. Mama, arrota, dorme, mama de novo, arrota, não dorme. É uma loucura imensa, uma felicidade e uma alegria. Cansa, mas recomendo. Boa semana para vocês”, escreveu ela na legenda da publicação.



Em seguida, a atriz diz que a parteira Heloisa Lessa foi quem a indicou colocar repolho no peito para sugar o leite. “É incrível”, aprovou Flor.



A atriz deu à luz Vicente, seu primeiro filho e fruto do relacionamento com o também ator Emanuel Aragão, 39, no dia 2 de fevereiro, segundo Patricia Kogut. No entanto, o casal só confirmou a informação aos seguidores das redes sociais no dia 10 de fevereiro, com uma foto em que aparecem com o novo integrante da família.



“Nossa vida todinha. Obrigada por todas as mensagens de amor. Felicidade demais por aqui. Vou ficar sumida. Precisamos do nosso tempo”, escreveu Flor na ocasião.