Maria diz que não ficou ‘cinco minutos preocupada’ após expulsão do BBB

Expulsa do Big Brother Brasil 22 (Globo), a atriz e cantora Maria revelou nesta quinta-feira (14) que não ficou preocupada com sua desclassificação do reality. Respondendo às perguntas de fãs, pelos Stories do Instagram, ela revelou que a primeira coisa que fez foi ir para casa ver os amigos.

A ex-sister abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, pedindo para que os seguidores enviassem os questionamentos. Um internauta então questionou “qual foi a sensação de ser expulsa do programa? Eu odiei ver você saindo, eu chorei”.

Maria então respondeu: “Sinceramente? Acho que vocês sofreram mais do que eu. Não fiquei cinco minutos preocupada. Depois que conversaram comigo, fui embora direto para minha casa ver meus amigos. Achei uma saída muito boa”.

Maria foi expulsa do BBB 22 no começo da tarde do dia 15 de fevereiro. O motivo foi a força desproporcional usada por ela na hora de jogar água em Natália no Jogo da Discórdia. O balde acabou batendo na cabeça da participante.

“Maria foi desclassificada do BBB 22 por descumprir uma das regras do programa”, afirmou a Globo em comunicado. “Após análise das imagens da dinâmica do Jogo da Discórdia constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada.”

Os demais participantes demonstraram surpresa ao serem informados sobre a decisão da emissora. Natália chorou muito e precisou ser amparada pelos colegas. Na época, a emissora informou que Maria não seria substituída e o Paredão da noite seria mantido, com Arthur, Bárbara e Natália na berlinda.