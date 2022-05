Marcos Mion se diverte com piada de Paulo Vieira

O humorista brincou com apresentador sobre ‘ter sido resgatado’ durante o ‘Encontro’ desta terça (3) com Fátima Bernardes

Marcos Mion, de 42 anos, compartilhou com seus seguidores um vídeo do humorista Paulo Vieira, de 29, brincando que sua alegria de estar na Globo é de uma pessoa ‘resgatada’. Ele se divertiu ao ver que a emissora carioca surfou na brincadeira.

No Instagram, o responsável pelo “Caldeirão” postou um trecho do vídeo com a piada. “A alegria do Mion não é de contratado, ela é de resgatado, né? Não parece que foi resgatado? É uma nova chance da vida, né?”, brincou Paulo Vieira com Fátima Bernardes, no “Encontro”.

Já na legenda da publicação, Mion afirmou que era engraçado ter virado uma ‘escala de alegria’ para as pessoas, além, é claro, de ver a Globo postar a piada nas redes sociais que é uma alusão a sua vinda da RecordTV.

“Eu não sei o que é melhor nesse vídeo! Eu virar escala de alegria (o topo aliás), o Paulo Vieira falar isso ou a TV Globo ter postado com a legenda!”, escreveu o apresentador.

Nos comentários, os fãs de Marcos Mion também deixaram mensagens engraçadas.

“Livramento?”, escreveu o apresentador André Vasco. “Paulo Vieira é um gênio”, elogiou outro seguidor. “Chegar a escala do Mion é a própria unção”, postou um terceiro internauta.