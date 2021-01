Marcelo D2 e Daniela Mercury exaltam alegria de Genival Lacerda, morto por Covid

PUBLICIDADE

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Genival Lacerda, aos 89 anos, por complicações da Covid-19. Para Marcelo D2 e Daniela Mercury, a alegria do cantor e compositor eram a representação do brasileiro.

O autor de sucessos como “Severina Xique Xique”, “Radinho de Pilha” e “De Quem É Esse Jegue?” conseguiu sobreviver a um AVC, um acidente vascular cerebral, em maio deste ano. Por causa do coronavírus, estava internado desde o dia 30 de novembro. A morte foi confirmada por parentes nas redes sociais.

Com uma foto clássica do forrozeiro dançando, o cantor Marcelo D2 homenageou Lacerda. “Essa dança dele com a mão na barriga me faz lembrar a alegria do Brasil, me conecta muito com meus antepassados e me trás uma sensação boa de felicidade”, escreveu.

“A música de Genival Lacerda era pura alegria. Queria agradecer por cada sorriso. Sinto muitíssimo que ele vá embora assim. Um abraço carinhoso para a família”, escreveu Daniela Mercury no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da nova geração do forró, Luan Estilizado deixou sua mensagem também com uma foto em toca ao lado de Lacerda. “Hoje a ‘Severina Xique Xique’ fechou as portas da boutique, mas nos deixou um legado. Obrigado eterno Genival Lacerda por contribuir com a nossa cultura, nossa música popular brasileira, você nos proporcionou grandes alegrias e sempre será referência pra nós”, escreveu.

As informações são da FolhaPress