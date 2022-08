Mansão em que Hebe passava férias é colocada à venda por R$ 18 milhões

Imóvel fica em condomínio de luxo de frente para a praia de Tabatinga (SP)

A mansão em que Hebe Camargo (1929-2012) descansava da rotina de gravações no litoral de São Paulo está à venda. Um corretor está anunciando o imóvel, com direito até a vídeo mostrando os principais cantinhos da casa, por R$ 18 milhões.

Segundo Cauê Matsumo, a apresentadora costumava usar a casa “como refúgio em suas folgas e férias”. “A casa foi de um de seus familiares e, durante sua vida, Hebe sempre apreciou os momentos para relaxar em contato com a natureza e cercada da família”, afirma.

O imóvel fica de frente para a praia de Tabatinga, dentro de um condomínio de luxo de Caraguatatuba (litoral norte). O terreno tem 800 metros quadrados, sendo 360 metros quadrados de área construída.

A casa não pertence mais à família de Hebe. Porém, Matsumo afirma que ainda há nela “itens de decoração pessoais e as muitas histórias e momentos felizes passados pela diva em cada um dos cômodos dessa verdadeira obra prima”.

Com 3 suítes no pavimento térreo, o imóvel tem hall de entrada com pé direito duplo, jardim de inverno e living com dois ambientes. No segundo andar, há duas suítes e uma varanda com vista para a área de lazer e para o mar.

Na parte externa, há piscina e um spa elevado, além de área de lazer gourmet integrada. A cozinha planejada, bem como despensa e lavanderia ficam separados do resto do imóvel.