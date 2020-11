Malía conta com a participação de BK no lançamento do single “Kimbala”. Assista também ao clipe

PUBLICIDADE

Malía apresenta hoje o terceiro single de seu próximo álbum. A energizante “Kimbala” chega para reforçar a versatilidade da cantora, nessa parceria inédita com BK, atualmente um dos maiores nomes do rap nacional. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/MaliaBKimbalaPR .

“’Kimbala’ é uma música que reverencia a vivência da maneira que ela é, e isso independe dos pontos positivos e negativos que encontramos no caminho. É sobre mim, um corpo em busca da liberdade, é sobre a favela e sua capacidade de ter como propriedade o poder de fazer acontecer, resistindo a todas as contraposições. ‘Kimbala’, é o que EMBALA, nunca para. Não pode parar!”, conta Malía, sobre a canção que é mais uma parceria com o produtor Mario Caldato.

E é esse caminho que Malía fala que foi a inspiração para o clipe de “Kimbala”, com direção de Matheus Senra. Filmado em plano-sequência, o curta está repleto de simbolismos e mensagens, que vão aparecendo conforme Malía e BK interpretam a canção. Assista aqui:

A cantora também comenta a parceria com o rapper carioca: “Eu o admiro demais e é muito especial tê-lo nesse projeto. BK é um dos maiores letristas do Brasil atualmente, ele se apropria naturalmente do tal ‘fazer acontecer’ e é bonito ver isso de perto e poder compartilhar esse encontro com meu público”. Ainda para este ano, Malía prepara seu próximo single, que culminará no álbum completo, que será apresentado no início de 2021, e ainda promete mais novidades.