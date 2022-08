‘Mais Você’ exibe vt de macaco após discurso de Ana Maria sobre racismo

O erro do programa não saiu despercebido e está repercutindo nas redes sociais; A apresentadora explicou o acontecido

Durante a edição de hoje (1) do “Mais Você”, um VT com imagens de macacos foi exibido enquanto Ana Maria Braga falava sobre o caso de racismo contra os filhos de Bruna Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi e Bless.

A apresentadora abriu o programa prestando solidariedade ao casal de atores. Em seguida, ela mencionou a matéria transmitida no “Fantástico” (TV Globo) na noite de ontem e chamou a exibição de um vídeo de uma fala de Giovanna sobre o caso. Em vez de ser exibida a fala da atriz, o programa mostrou um vídeo com imagens de macacos.

“Entrou um VT errado aí, a gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou”, disse Ana Maria Braga após a interrupção do vídeo.

Em seguida, a apresentadora exaltou a atriz pela atitude. “Sabe que eu fico tão atrapalhada com esse tipo de comportamento que a gente vê em certas pessoas e que é tão comum. […] O que a Giovanna falou, falou certo. Se fosse uma mãe preta, ela poderia ser tachada de louca. Então, parabéns, Giovanna, por sua reação. Você pôs a boca no trombone pelos seus filhos e por todas as pessoas pretas que sofrem discriminação. E é assim que tem que ser”, disse.

A falha do programa não passou despercebida nas redes sociais e foi criticada pelos internautas no Twitter.

“Que erro grotesco foi esse”, disse um internauta. “Que bizarro”, escreveu outra.

Mais tarde, foi exibido o quadro que continha as imagens dos macacos. A matéria falava sobre Jorginho, um macaco bugio-preto nascido em cativeiro na cidade de Barreiras, na Bahia. A espécie corre risco de extinção no estado.

“Essa imagem aí que entrou fora de hora no começo do programa”, reiterou a apresentadora.