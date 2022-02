Maíra Cardi rebate críticas sobre a filha

A pequena Sophia sofreu diversos ataques nas redes sociais de internautas desde quando Arthur Aguiar ganhou a prova do Anjo

Desde que Arthur Aguiar ganhou a Prova do Anjo no Big Brother Brasil 22, que aconteceu no último sábado (19), a influenciadora e esposa dele, Maíra Cardi, vem tendo de conviver com críticas direcionadas à filha do casal, Sophia, de 3 anos.

Diferentes comentários surgiram na tarde de sábado. Houve quem a chamasse de feia e também quem tenha perguntado de forma maldosa se a garota seria fruto de alguma traição de Arthur. Pelas redes sociais, Maíra resolveu abrir o jogo e falar sobre o que tem achado das críticas.

“Um deles [comentários maldosos] era: ‘Essa menina é feia. Ela é filha de qual traição?’. A Sophia não é fruto de nenhuma traição. Ela é minha filha e nunca traí. Mas se ela fosse filha de uma das traições e de uma das mulheres que ele [Arthur] se envolveu, eu amaria ela igual. Ela é uma criança e nada tem a ver com as escolhas ruins dos adultos”, respondeu ela.

Os dois estavam casados havia cerca de três anos quando, em maio de 2020, ela anunciou que estava se separando do ator. Semanas depois, a influenciadora afirmou nas redes sociais que era um relacionamento abusivo e tóxico, além de ter sido traída por ele por diversas vezes. “Tomei mais chifre do que a cabeça pode carregar”, disse ela em 2020.

Arthur chegou a admitir a traição em um vídeo postado em suas redes sociais, mas rechaçou a ideia de que era abusivo no relacionamento com Maíra. Ele chegou inclusive a recorrer à Justiça e conseguiu uma ordem judicial proibindo a ex-mulher de citar seu nome em seus posts.

Meses depois, o ator frequentou um centro de reabilitação espiritual, disse estar arrependido e anunciou que gostaria de se reconciliar com a ex. Os dois foram se reaproximando aos poucos, mas só em outubro decidiram vir a público para revelar que reataram a relação. Pouco tempo antes, em abril, Maíra já dizia que enxergava as mudanças de Aguiar e que ele não era mais um cara abusivo. Desde então, eram vistos juntos com mais frequência.

Sobre as questões que envolvem a beleza da menina, Maíra também retrucou. Nos últimos dias, a hatshtag #sophiamerecerespeito ficou entre os termos mais comentados das redes sociais. Muita gente defendendo a garota e se opondo aos comentários maldosos para a criança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Toda a mãe acha seu filho bonito. Mas pode ser que a Sophia seja feia e eu não veja, porque uma mãe não vê que a sua filha é feia. Mas nas minhas orações para Deus, não peço que a minha filha seja bonita. Peço para que ela seja saudável, tenham caráter, bom coração, amem o próximo e se amem.”

Após ganhar a prova do Anjo no sábado (19), Arthur Aguiar comemorou com o almoço do Anjo no domingo (20). O brother convidou Lucas, Paulo André e Tiago para aproveitar a mordomia.

Em uma ação promovida por um dos patrocinadores do programa antes da refeição, Arthur se emocionou ao ver uma mensagem gravada da esposa, Maíra Cardi, e da filha do casal, Sophia.

Maíra falou sobre o medo do participante em deixar a filha para participar do programa e tranquilizou o marido em seguida. “Meu amor, eu estou aqui para te dizer que está tudo bem”, disse a coach.