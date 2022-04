Maíra Cardi comenta sobre expectativa para saída de Arthur do BBB 22

Maíra está ansiosa para o reencontro, o ator que está no Top-5 do reality e um dos favoritos para o prêmio

Falta pouco para o BBB 22 chegar ao fim, a empresária e influenciadora Maíra Cardi está ansiosa para reencontrar o marido, o ator Arthur Aguiar que está na reta final do programa.

Nas redes sociais, Maíra abriu uma caixinha de perguntas e um seguidor perguntou sobre como ela passaria as informações para Arthur após sua saída. No entanto, a empresária está interessada em algo diferente.

“Quais as expectativas de saída do Arthur, contar as principais informações ou deixar ele ver? … Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê. Tanto faz”, respondeu em seu Instagram.