Maiara aceita convite para ser atriz em filme de Matheus Ceará

Dupla de Maraisa, a cantora Maiara aceitou um convite feito pelo amigo humorista Matheus Ceará para viver sua primeira personagem no cinema. Ela deverá participar das filmagens de “Partiu América”.

O “sim” de Maiara foi dado no meio de uma live disponibilizada por ela em suas redes sociais. Ela contou que será a realização de um sonho se tornar atriz. O longa ainda não tem data para iniciar as gravações, mas Ceará já revelou que ele será filmado em 40 dias, metade no Brasil e outra metade em Orlando, nos Estados Unidos.



“Estou dentro, eu adoro viajar”, disse a cantora. No longa ela deverá interpretar o papel de Maria Caranguejo, uma personagem que faz parte dos esquetes produzidos pelo comediante nos palcos teatrais. A brincadeira é que é uma mulher muito feia e as piadas surgem dessa característica.



Ceará revelou que até já sugeriu o nome de Maiara para a produção do filme e que todos teriam adorado a ideia de ter a cantora nessa nova função. A partir do sinal positivo, a dupla terá de ajeitar sua agenda corrida de shows para encaixar o trabalho de Maiara.



O convite especial surge semanas após o turbulento término do relacionamento entre Maiara e Fernando Zor. Segundo a cantora, que usou suas redes sociais para desabafar, o motivo teria sido traição. Mas o cantor se defendeu das acusações, afirmando que nada aconteceu.



Ao colunista Leo Dias, ele diz que tudo se tratou de um mal-entendido e que a cantora se deixou levar por rumores. Fernando conta que estava em Guarapuava e, após um show na cidade, foi para um bar com música ao vivo junto de alguns casais de amigos.



Aparentemente, o cantor continuou na cidade porque perdeu o voo e a passagem nova seria para 5h da manhã. “O local foi enchendo e, assim, as pessoas pediam para tirar foto e eu, assim, normal, conversando com tudo mundo, como eu sempre faço”, disse. “Eu não nego foto para ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hater…”



O cantor disse que a situação se agravou porque tinham muitas mulheres no local. “Tinha mulher? Tinha mulher! E, tipo assim, todo mundo perto, mas não tem nada. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? Não existe!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A cantora usou os stories do Instagram na época para desabafar sobre a decepção e o fim do relacionamento. Ela publicou vídeo de seu rosto, com expressão triste, e a legenda: “Boa noite para você que ganhou dois par [sic] de chifre no natal!”