Mágico Landim faz dupla performance no Pier 21

Um mesmo artista, duas das mais concorridas atrações circenses: o mágico e o palhaço. Dia 24 de junho (domingo), às 16h e 18h, a praça Rosa dos Ventos do Pier 21, será palco para duas apresentações do mágico Landim (Luís Carlos Oliveira de Araújo).

O espetáculo Mágica e ilusionismo – uma vivência cultural, artística e recreativa, voltado para crianças e adultos, é o resultado da experiência acumulada por Landim desde sua primeira atuação no universo desta arte de driblar os sentidos, aos 14 anos de idade.

O humor é um dos principais diferenciais das apresentações do artista. O show reúne números clássicos de truques de mágica, como bengalas, plumas, flores, lenços, aros e caixas voadoras (fly boxes), e brinca com o público, numa mistura planejada de diversão e surpresa.

De uma hora para outra, o mágico faz tintas aparecerem, e com elas começa a transformação: surge repentinamente a figura colorida do palhaço, é “aquele que encantava pela habilidade, agora é pelo sorriso que prende a atenção das crianças”, descrevem os produtores do espetáculo.

Show de mágica com Landim

Dias 24 |domingo, às 16h e 18h

Entrada franca – sujeito a lotação

Pier 21 – Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 02 – Lote 32

Telefone: (61) 3251-2121

*Estacionamento gratuito na garagem coberta do Pier 21, de segunda a sábado, 11h às 15h.

http://www.pier21.com.br/

www.facebook.com/Pier21

Instagram: @ShoppingPier21

Como chegar de ônibus

Como chegar de carro