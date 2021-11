Magia do Natal chega ao Taguatinga Shopping

Além de uma passarela inédita no Brasil, inspirada na Galeries Lafayette, de Paris, projeto conta com show de luzes e espaços instagramáveis

O ano passou voando e o Natal está chegando… é impossível não sentir saudades do Bom Velhinho e de todos os sonhos e esperanças trazidos pelo clima natalino. Depois de um ano de muitas mudanças e adaptações em razão da pandemia vivida em todo o mundo, o Taguatinga Shopping oferece ao público uma experiência sensorial e interativa em sua decoração de Natal. Com o objetivo de resgatar a magia e a emoção de renovação tão esperadas com a chegada da data, o shopping convida o público para um Natal cheio de momentos inesquecíveis, com o tema Natal Iluminado.

E quem nunca sonhou em conhecer o lugar onde os sonhos começam? A decoração faz parte de um projeto inédito assinado pela C+E que soma o tradicional Natal com luzes, tecnologia e interação. Em tons vermelhos, ouro velho e verde, o Natal deste ano conta com a ajuda da iluminação, ursos, bolas e laços para deixar tudo ainda mais especial: além da Máquina dos Sonhos que possui um game interativo e de uma gangorra, acessível para pessoas com necessidades especiais, a decoração conta com uma passarela iluminada inspirada na famosa Galeries Lafayette, de Paris. Uma esteira giratória de brinquedos completa o projeto, acompanhada da árvore com espaço cenográfico cheio de surpresas. Uma árvore externa com 33 metros de altura faz a festa do público no jardim do shopping, que contará com instalações interativas e prontas para receber os visitantes ao ar livre.

“Unindo a tradição do Natal à magia e ao ineditismo, esperamos proporcionar uma experiência única ao público e suas famílias. O Taguatinga Shopping é um local de encontro, de celebração, onde a decoração fará parte de um mundo interativo, com a diversão e emoção que todos esperamos para a data”, afirma Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping.





Trono do Noel

O tão querido Papai Noel estará presente no Taguatinga Shopping a partir do dia 6 de novembro, num trono e espaço reservado para recebê-lo com todo carinho e segurança, localizado na Praça de Vidro, 3º piso.

“O encontro com o Noel é uma tradição para muitas famílias. Buscamos transformar essa experiência em algo lúdico e seguro, sem perder a magia que tanto amamos. As visitas ocorrerão com distanciamento, mas ainda será possível fazer a tradicional foto com o Bom Velhinho”, garante Maíra.

Quem passar pelo shopping no período natalino também poderá contemplar um presépio em tamanho real, localizado na Praça de Vidro, com elementos da cena que emociona a todos com o nascimento do menino Jesus. Charmosas cascatas de luzes, balões aéreos, ursos interativos e lounges instagramáveis espalhados pelo shopping completam a decoração e convidam o público a registrarem a visita.

Decoração Solidária

Este ano, a Máquina dos Sonhos convida o público a semear o bem e a solidariedade. Em parceria com o TGS Solidário, ao final do Natal, o valor retirado da máquina será destinado a instituições sociais cadastradas na plataforma.

Durante todo o período de Natal, o TGS Solidário também receberá a doação de alimentos. Os clientes que doarem 2 kg de alimentos não perecíveis ganharão cupons em dobro na promoção Compre, Ganhe e Concorra.

O TGS Solidário, primeira plataforma de voluntariado e engajamento cívico do DF, lançada em 2019 pelo Taguatinga Shopping em parceria com o Transforma Brasil, viu na pandemia sua rede de voluntários crescer, conectando pessoas de diversas áreas de atuação que queriam ajudar à projetos e iniciativas sociais que precisavam de apoio. Em 2020, o TGS Solidário arrecadou mais de 54 toneladas de alimentos e mais de 4 mil itens como roupas, ração, higiene pessoal, limpeza, entre outros. Por meio do TGS Solidário, o Taguatinga Shopping impactou mais de 200 ONGs, 1.600 voluntários e beneficiou mais de 1,4 milhão de pessoas. O voluntariômetro, que contabiliza as horas voluntárias no site, passou de 10.650 horas em 2019 para 22.789 horas em 2020, um aumento de 114%.







Árvore de 33 metros e inauguração com Show de Luzes

A decoração da área externa também promete encher os olhos do público e atrair todas as atenções para o Taguatinga Shopping. Uma grande árvore iluminada com mais de 33 metros de altura será a responsável por belos shows de luzes e efeitos de sincronismo musical. A estrutura conta com mais de 400 mil LEDs instalados em cerca de 250 peças decorativas.

Os espetáculos ocorrem todos os dias a partir das 18h e possuem duração de aproximadamente 10 minutos, no jardim externo do shopping. Durante o show, o público pode ter duas experiências distintas, assistindo à apresentação de dentro ou do lado de fora da árvore.

Outros três grandes elementos instagramáveis estarão disponíveis no jardim para interação das pessoas: uma bola de Natal e uma caixa de presentes, que permitem acesso do público ao interior de um túnel de luzes.

O Taguatinga Shopping celebrará a chegada do Natal e a inauguração de sua decoração no dia 6 de novembro, a partir das 19h, com um Show de Luzes, música e diversas atrações em sua área externa. A árvore de Natal, que conta com mais de 33 metros de altura, estará repleta de luzes e que se movem ao som de músicas natalinas.

“Convidamos o público a viver essa experiência conosco e celebrar oficialmente a chegada da data. Será um evento lindo, gratuito e aberto para toda a família!”, convida Maíra Garcia.

A decoração segue todos os protocolos de segurança e recomendações do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Sorteio novo Fiat Pulse Audace, lançamento do ano, e deliciosos brindes instantâneos

É isso mesmo! Além de uma decoração pra lá de especial para receber o Bom Velhinho, o Taguatinga Shopping oferece aos seus clientes a promoção Compre, Ganhe e Concorra. Entre os dias 01 e 28 de dezembro a cada R$350 em compras, clientes ganham um cupom da sorte eletrônico para concorrer ao Fiat Pulse Audace, novo lançamento da Fiat, e podem retirar um panetone Cacau Show de Gotas de Chocolate 500g como brinde para adoçar a ceia de Natal. O automóvel sorteado é um lançamento recente da marca, na cor vermelha, que conta com câmbio automático e 7 marchas emuladas no modo manual.

“Sucesso em outras campanhas, o formato 100% digital do troca notas permite que o cliente faça suas trocas quando e onde preferir. Entendemos que o público já está habituado ao ambiente on-line e, por meio do aplicativo, fazem todo o processo com segurança e comodidade”, garante Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping.

Promoção on-line e Troca Notas

Para participar da promoção de Natal do Taguatinga Shopping, os clientes devem baixar o aplicativo “WYNK” pelas bibliotecas virtuais Google Play ou Apple Store. Depois, devem cadastrar ou atualizar os dados pessoais e registrar as notas fiscais de compra que, após serem validadas pelo sistema, geram números da sorte. Estes números serão os cupons eletrônicos tanto para concorrer ao prêmio, quanto para retirar o brinde, no Posto de Trocas, localizado no 3º piso. A novidade permite que as trocas sejam feitas de qualquer lugar e horário, sem a necessidade de pegar filas, até o último dia da promoção.

Clientes que doarem 2 kg de alimentos no Balcão de Troca Notas terão direito a cupons em dobro. Essa ação, segundo a gerente de marketing, visa atrair os olhares para o momento solidário e de esperança trazido pelo Natal. “Pelo menos 49 mil famílias da cidade convivem com a fome, e, em alguns lares, doações e auxílios se transformaram no único recurso. Além de ganhar um cupom a mais para concorrer ao sorteio, cada doação fará uma grande diferença na vida das diversas famílias em situação de vulnerabilidade social”, afirma Maíra.

Confira o regulamento da promoção e outros detalhes em www.taguatingashopping.com.b

Serviço do Taguatinga Shopping:

Site: www.taguatingashopping.com.br

Redes Sociais: Instagram – Facebook – Youtube

Informações: (61) 3451-6000