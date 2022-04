Mãe de Eslovênia diz que fala com Lucas todos os dias

A ex-BBB se emocionou quando reencontrou seu Antônio e dona Kilma. A mãe diz que sua principal preocupação foi durante as festas

A eliminada da semana, Eslovênia participou do quadro “Domingão Tá Vendo”, com Luciano Huck, e foi surpreendida pela presença dos pais. A ex-Miss Pernambuco ainda não havia reencontrado os pais desde que saiu do reality no último domingo (3).

A ex-BBB se emocionou quando reencontrou seu Antônio e dona Kilma. A mãe diz que sua principal preocupação foi durante as festas e quando a modelo bebia. “Só ia dormir quando ela ia dormir e foi uma aflição”, disse dona Kilma.

Os pais da modelo também declararam que apoiam a união de Eslovênia com Lucas. De acordo com dona Kilma, ela fala com Lucas todos os dias. “Ele me chama de ‘minha sogrinha’. É uma pessoa carinhosa, carismática e me agradou muito certo. Torço muito para que dê certo, aliás, vai dar tudo certo.”

O influenciador Vítor diCastro diz que os integrantes do quarto Lollipop foram muito injustiçados e que pressão em cima de Eslovênia e Vinicius prejudicou o jogo dos brothers eliminados. Ele questionou se a ex-BBB não sabia que o embate entre os quartos não estava agradando o público.

“A gente já tinha essa percepção só que ou a gente seguia o coração e fazia o que estava sentindo ou ia mudar totalmente pelo que a gente imaginava que o povo queria”, afirmou. “Talvez o nosso grupo demorou muito para enxergar as coisas.”

Eslovênia foi eliminada com 80,74% em Paredão disputado com Douglas e Paulo André.