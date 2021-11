Madonna lamenta que mansão que foi sua agora pertence a um cachorro

A cantora Madonna, 63, usou os Stories do Instagram, nesta quinta-feira (18), para lamentar que uma mansão que já foi dela hoje pertence a um pastor alemão chamado Gunther VI, e está sendo vendida pelo triplo do preço.

“Quando você descobre que um cachorro está vendendo sua antiga casa pelo valor três vezes maior do que o que você vendeu”, escreveu a artista na legenda das fotos. Na sequência, ela colocou imagens de notícias sobre a mansão.

O pastor alemão era da condessa Karlotta Liebenstein, e herdou uma fortuna avaliada em milhões de dólares quando ela morreu em 1992. Os tutores de Gunther compraram a mansão de Madonna há 20 anos por US$ 7,5 milhões, cerca de R$ 41 milhões na cotação atual.

Atualmente, está sendo vendida por US$ 31,5 milhões, o que equivale a R$ 174 milhões. Outra curiosidade mostrada pela cantora é que o cão dorme na suíte principal da mansão, o mesmo quarto onde Madonna dormia enquanto morava na casa.

Recentemente, a artista comprou um imóvel que pertencia a The Weeknd por US$ 19,3 milhões (mais de R$ 110 milhões), de acordo com a revista People. A propriedade, tem cerca de 1.165 metros quadrados, havia sido adquirida pelo cantor de R&B em 2017 por US$ 18,2 milhões (pouco mais de R$ 104 milhões).

A casa estava à venda desde meados do ano passado por US$ 25 milhões (R$ 142 milhões), mas o preço foi baixando até encontrar a atual compradora. Localizado em Hidden Hills, o imóvel fica em um terreno de três hectares. A casa principal tem sete quartos (sendo duas suítes master), além de sala de estar e de jantar, cozinha ampla e um bar.

O hall de entrada tem pé direito duplo e uma janela de dois andares, pela qual a luz natural penetra no imóvel. As paredes têm detalhes em madeira e pedra. O imóvel conta ainda com uma sala de vinhos, um estúdio de fitness e um teatro. No quintal, há piscina, spa e uma cabana com sala de estar.

Cercada por sequoias, a propriedade também tem um celeiro, uma garagem para cinco carros com piso de LED e uma quadra de basquete completa. Há ainda uma casa de hóspedes com outros dois quartos.