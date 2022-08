Madonna diz que sofre etarismo por roupas que veste

Cantora completa 64 anos e revela as críticas que recebem sobre ‘não aceitar a idade’

Madonna completa 64 anos nesta terça-feira (16) e a intérprete de “Like Virgin’, “Music”, “Hung Up”, ”Holiday”, entre outros sucessos, revelou ser uma das mulheres que sofrem preconceito por conta da idade. Isso mesmo. A rainha do pop é vítima de etarismo.

Em entrevista ao talk show The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, Madonna contou que é chamada frequentemente de “ridícula”. Muitas pessoas a acusam de não “saber envelhecer” e ”não aceitar a idade que tem”. A cantora ainda destacou que algumas das críticas se referem ao seu figurino. “As pessoas dizem que me visto como uma adolescente”

Durante a conversa, ela ressaltou como as mulheres costumam ouvir esses tipos de comentários a partir dos 50 anos. Mesmo sendo ela, uma mulher com grandes efeitos na música internacional. “Não tem jeito. Não deixamos de ouvir frases cheias de preconceito”, admitiu Madonna.

A participação de Madonna no programa também faz parte da estratégia de marketing da sua gravadora na divulgação do novo disco de remixes, “Finally Enough Love: 50 Number Ones”. O álbum deve ser lançado nesta sexta-feira (19) e celebra com uma coletânea de grandes sucessos o fato de que ela é a única cantora que conseguiu colocar 50 músicas na 1ª colocação da Billboard.