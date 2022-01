‘Luz nas nossas vidas’, diz Rafa Vitti em declaração para Tatá Werneck

Rafael Vitti, 26, se declarou para Tatá Werneck, 38, nesta quinta (13), data em que eles comemoram cinco anos juntos. Em texto publicado no Instagram, o ator da próxima novela da Globo “Além da Ilusão”, agradeceu por todo cuidado e amor que a comediante tem por ele e pela filha, Clara Maria, 2.

“Porque mesmo você tendo um milhão de coisas para fazer e resolver, se eu precisar, você vai me dar suporte. E, no fim das contas, se relacionar é isso: Um ser o apoio do outro nos momentos onde a gente só pensa em desistir. Você já me salvou de muitas bads…. Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas”, escreveu.



“Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas. Você é muito, meu amor”, completou. Vitti também afirmou que eles começaram a namorar “por acaso”. “Nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família. “Te amo muitão, mindu. Feliz 5 anos”, concluiu