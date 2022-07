Lula tenta marcar primeiro encontro com Anitta

Dificuldade é conciliar as agendas; petista vai pelo menos mais duas vezes ao Rio até a eleição

CLEO GUIMARÃES

RIO DE JANEIRO, RJ

Responsável por promover encontros do pré-candidato Lula com artistas dispostos a apoiar a campanha presidencial do marido, Rosângela da Silva, a Janja, tem entre seus principais objetivos marcar uma reunião com uma pessoa em especial: Anitta.

A cantora, que ainda não tinha declarado voto, anunciou seu apoio a Lula nesta segunda-feira (11), e se colocou à disposição para ajudar na campanha, usando a força de suas redes -ela tem mais de 62 milhões de seguidores. O PT sonha com uma participação mais efetiva de Anitta para conseguir conquistar o voto dos jovens, e Janja, assim como outras pessoas ligadas ao partido, tentam conciliar as agendas para promover o encontro da funkeira com o candidato.

A adesão de influenciadores é vista como fundamental para a renovação dos eleitores de Lula que, justamente por isso, agora busca ir além dos apoiadores “de sempre” na área da cultura. Um dos recentes encontros foi com Mano Brown, em São Paulo. O pré-candidato vai a Pernambuco na próxima semana e integrantes do partido já estudam nomes ligados à cultura local para costurar apoios.

No caso de Anitta, a atribulada agenda da cantora, aliada às viagens de Lula pelo Brasil, dificultam a definição de uma data para uma reunião entre os dois. O petista tem pelo menos mais duas viagens ao Rio (onde Anitta mora) até o primeiro turno, e trabalha também com a possibilidade de tentar marcar o encontro em algum momento em que ela esteja em São Paulo, onde ele e Janja vivem. Estas são vistas como as chances mais palpáveis de uma primeira conversa presencial entre os dois.