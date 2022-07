Ludmilla comemora estreia de ‘Lud Session’ com Luísa Sonza

O Lud Session é um dos projetos musicais de Ludmilla e foi lançado em 2021, trazendo uma série de encontros musicais

Lançada no último dia 30, o Lud Session, com participação de Luísa Sonza, teve uma estreia expressiva no chart do Spotify. Com quase dez minutos de duração, o medley conquistou a 23ª posição na plataforma logo no primeiro dia. Esse encontro de Ludmilla e Luísa não trouxe faixas inéditas, mas já ultrapassa a marca de dois milhões de visualizações no YouTube.

No Twitter, Ludmilla comemorou a posição que o Lud Session conquistou no Spotify: “voar é bom demais, mas voar com quem a gente ama é melhor ainda! Tô muito feliz de ter colaborado mais uma vez com uma amiga que admiro e amo. É nós de novo fazendo história, Luli. Um medley sem músicas inéditas e com quase dez minutos de duração em #23. Te amo”.

O Lud Session é um dos projetos musicais de Ludmilla e foi lançado em 2021, trazendo uma série de encontros musicais. A primeira edição teve a participação de Xamã. Já a segunda e terceira edições, Lud dividiu os vocais com Glória Groove.

Na edição com Luísa Sonza, as cantoras contaram com a Orquestra Maré do Amanhã, trazendo uma nova versão das músicas Tudo porque você mentiu, Penhasco, De rolê, Café da Manhã e Doutora 3. Neste sábado, 2, Ludmilla se apresenta em São Paulo com o show Numanice.

Estadão Conteúdo