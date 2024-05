Luciana Cardoso desabafa no dia do aniversário de Fausto Silva

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Luciana Cardoso, 46, usou as redes sociais nesta quinta-feira (2) para fazer uma homenagem ao marido, Fausto Silva no dia do aniversário de 74 anos do apresentador. Ela compartilhou várias fotos do casal e reconheceu as dificuldades que os dois atravessaram nos últimos meses.

Faustão foi submetido a um transplante de coração em agosto de 2023 e a um transplante de rim em fevereiro deste ano após o agravamento de uma doença renal crônica. “Hoje é dia de comemoração! Mais um ano… e que ano!!! Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo”, começou ela.

Luciana prosseguiu: “Tenho certeza que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter. Estaremos sempre aqui para te dar apoio, suporte e amor”, desejou ao marido.

“Feliz aniversário e bora viver! Gratidão eterna as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família”, completou a empresária que em novembro completou 21 anos de casada com o apresentador.