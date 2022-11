Lúcia Veríssimo, ex de Gal Costa, se pronuncia sobre a morte da cantora

Gal Costa morreu nesta quarta-feira (9) aos 77 anos em sua casa em São Paulo. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria da cantora

A ex da cantora Gal Costa, Lúcia Veríssimo, de 64 anos, se pronunciou sobre a morte da artista por meio de suas redes sociais. A atriz publicou um vídeo com uma imagem com a música “Eternamente”, na voz de Gal.

“Só mesmo o tempo / Vai poder provar / A eternidade das canções / A nossa música está no ar / Emocionando os corações / Pois tudo que é amor / Parece com você / Pense, lembre / Nunca vou te esquecer”, diz a música.

Além de Lúcia, Gal teve um relacionamento com o empresário Marco Pereira, entre 1991 e 1992. Assumidamente bissexual, a cantora também viveu um romance com Marina Lima, de 67 anos.

Nas redes sociais, a assessoria ainda afirmou que “informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente.”

Ela estava com a agenda de shows suspensa após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita no final de setembro.

O velório da cantora Gal Costa será aberto ao público e acontecerá em São Paulo (SP). A cantora morreu hoje, aos 77 anos, em sua casa na capital paulista.

A cerimônia acontecerá no dia 11 de novembro, sexta-feira, das 9h às 15h, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Alesp fica em Moema, em frente ao Parque do Ibirapuera.

O enterro será fechado para amigos próximos e familiares.

Gal estava com a agenda de shows suspensa após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Ela cancelou apresentações no Primavera Sound e no festival NovaBrasil e adiou uma apresentação no Rio de Janeiro, no final de setembro.

Em 18 de setembro, ela se apresentou no Coala Festival, em São Paulo, onde dividiu o palco com Tim Bernardes e Rubel.