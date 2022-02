Luan Santana comemora novo projeto com uma festa de lançamento

O cantor mostrou tudo sobre o seu novo álbum “Luan City” e o evento para divulgar seu novo projeto contou com diversos famosos

Luan Santana chegou a festa de lançamento de seu novo álbum “Luan City” acompanhado da namorada, a modelo Izabela Cunha. O evento aconteceu nesta quinta-feira (3), no Vila JK, em São Paulo.

“Prontos pra inaugurar Luan City”, escreveu ele em seu Instagram. Luan estava de look all black, com regata e braços à mostra. Já Izabela usou um vestido vermelho decotado até o umbigo. “Te amo! Que Deus te ilumine sempre”, comentou ela no post do amado. A modelo chegou até a subir no palco e trocar beijos com o cantor, com troca de declarações apaixonadas e tudo.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

A festa de “Luan City” foi grandiosa, com tapete vermelho, show de Luan, atrações surpresas e uma lista bem caprichada de famosos! Entre eles, passaram por lá nomes como Gustavo Mioto, Dilsinho, Viih Tube, Gil do Vigor, Carla Diaz, Maira Cardi, Sol Almeida, o grupo Calcinha Preta, Henri Castelli e Gabi Martins.

O cantor gravou o novo álbum em 2021 e conta com 16 músicas inéditas e participações especiais de artistas como Chitãozinho & Xoxoró, Henrique & Juliano e Luísa Sonza.