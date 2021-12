Lorena Queiroz festeja sucesso da reprise de ‘Carinha de Anjo’

A novela “Carinha de Anjo” (2016) é um fenômeno de audiência na Netflix e desde a estreia não sai do Top 10 Brasil da plataforma. No SBT, que produziu e exibiu originalmente a novela, a reprise especial nas noites da emissora tem surpreendido com picos de audiência de até 10,9 pontos, segundo o Kantar Ibope.

A atriz mirim Lorena Queiroz, 10, que interpretou a protagonista Dulce Maria, diz que está muito feliz com o sucesso da reprise da novela na TV e no streaming. Ela conta que não perde um capítulo. “Eu amo me ver na televisão.”

“Eu não imaginava que ia para o Netflix, a gente descobriu assim de uma hora para outra, vendo mesmo, e eu achei incrível”, afirma.



Apesar de ter protagonizado a novela quando tinha apenas quatro anos, Lorena diz que se lembra de muita coisa, principalmente quando gravava as cenas de Dulce Maria fazendo travessuras. “Eu achava muito legal, os momentos que eu mais lembro são da gente rindo, se divertindo.”



O sucesso da personagem foi tanto que até hoje a atriz é reconhecida e parada na rua, mesmo usando máscara. Atualmente, ela tem 10 anos e está muito diferente da garotinha que interpretou Dulce Maria. “Me perguntam: ‘Você é a Dulce Maria?’. Eu respondo: ‘Sim’. Mas eu adoro isso, principalmente, receber o carinho dos fãs, eu acho super gostoso.”



Lorena lembra que, para conseguir o papel de Dulce Maria, seu primeiro personagem na televisão, precisou fazer testes e workshop durante cerca de três meses. “Foi demais, aprendi muita coisa nos testes e conheci muita gente na novela.”



Depois de “Carinha de Anjo”, Lorena descobriu que ama atuar e, mesmo pré-adolescente, fala como gente grande que não se imagina fazendo outra coisa. Ela diz que se inspira muito nas atrizes Larissa Manoela, Maisa Silva, Klara Castanho, Olívia Rodrigo e Millie Bobby Brown. Em comum com Lorena, elas também começaram a atuar ainda criança. “Sou muito fã da Olivia Rodrigo, tanto na música quanto na atuação.”



Em setembro, a atriz terminou de filmar seu primeiro longa, “Alice no Mundo da Internet”, dirigido por Fabrício Bittar, previsto para chegar nas plataformas de streaming em 2022. No filme, inspirado no clássico “Alice no País das Maravilhas”, ao invés de cair na toca de um coelho, a personagem de Lorena vai parar dentro de um computador e encara situações inusitadas no mundo digital.



Lorena conta que foi divertido interpretar Alice e uma experiência nova gravar com chroma key -fundo de uma cor única que depois, no computador, é recortado e substituído por outros cenários. “[Alice] vive uma grande aventura com os seus amigos porque ela vai parar dentro da internet, está muito divertido.”

Atualmente, a atriz está gravando uma série para a Discovery Kids e diz que pode não dar muitos spoilers. “A minha personagem se chama Nina e ela vai incentivar muito as crianças a aprenderem coisas novas ou pelo menos tentar.”

Fora da dramaturgia, Lorena é um sucesso nas redes sociais com 6,9 milhões seguidores no Instagram e 2,2 milhões no Facebook. O canal dela no YouTube tem 1,57 milhão de inscritos. “Eu sempre falo com as meninas do meu fã-clube [no Instagram], estou sempre respondendo direct, minha mãe também, e curtindo os comentários.”