Lollapalooza fica sem energia elétrica e fluxo de notícias é prejudicado na sala de imprensa

Repetindo por alguns minutos o “Apocaloosa” de 2019, uma tempestade pegou shows e público de surpresa na tarde desta sexta, 25, interrompendo shows, derrubando energia elétrica e provocando correria

A banda britânica The Wombats estava em sua quarta música, fazendo um grande show no palco Onix, quando os ventos fortes chegaram com uma tromba d’água. Tapumes e holofotes foram derrubados e os abrigos das ativações dos patrocinadores acabaram lotados pelas pessoas que fugiam da tempestade.

Na sala de imprensa, nada de luz ou Internet. Jornalistas, até esse momento, usam seus celulares rezando para que as baterias não acabem antes que possam digitar matérias.

