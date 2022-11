‘Também guardamos pedras aqui’, de Luiza Romão, é o Livro do Ano do Prêmio Jabuti

O prêmio de melhor Romance Literário ficou para O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk, da Companhia das Letras.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, na noite desta quinta-feira, 24, os ganhadores do Prêmio Jabuti, voltando a fazer um encontro presencial. O grande vencedor da noite foi o livro de poesia Também guardamos pedras aqui, de Luiza Romão, publicado pela editora Nós, que levou para casa o título de Livro do Ano.

Um dos destaques da noite foi a homenagem à escritora Sueli Carneiro. A filósofa foi homenageada com um vídeo em que personalidades como a cantora Teresa Cristina, o editor Ricardo Teperman e o rapper Emicida pontuaram a importância da obra de Sueli e sua contribuição para a luta racial e do feminismo negro “Dentre os muitos sonhos que eu tive na vida, nunca imaginei ser homenageada com um prêmio como esse”, comentou. “Essa distinção de personalidade literária de 2022 acolhe generosa e solidariamente não apenas meus escritos, mas sobretudo confere reconhecimento às lutas de pessoas negras nessa sociedade.

O prêmio de melhor Romance Literário ficou para O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk, da Companhia das Letras. Este ano, apenas mulheres concorreram na categoria, que é uma das mais concorridas do prêmio.

O vencedor do Jabuti de 2020, Torto Arado, de Itamar Assunção, venceu a categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior.

Concorreram, este ano, 4.920 obras (25% a mais do que em 2021). O Jabuti é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. O vencedor de cada categoria ganha R$ 5 mil. E o ganhador do Livro do Ano leva R$ 100 mil.

Confira a lista completa de vencedores do Prêmio Jabuti 2022:

Eixo: Literatura

– Conto: A vestida: contos | Autora: Eliana Alves Cruz | Editora: Malê

– Crônica: A lua na caixa d’água | Autor: Marcelo Moutinho | Editora: Malê

– Histórias em Quadrinhos: Escuta, formosa Márcia | Autor: Marcello Quintanilha | Editora: Veneta

– Infantil: Sonhozzz | Autores: Daniel Kondo e Silvana Tavano | Editora: Salamandra

– Juvenil: Romieta e Julieu | Autora: Ana Elisa Ribeiro | Editora: Editora RHJ

– Poesia: Também guardamos pedras aqui | Autora: Luiza Romão | Editora: Nós

– Romance de Entretenimento: Olhos de pixel | Autor: Lucas Mota | Editora(s): Plutão Livros

– Romance Literário: O som do rugido da onça | Autora: Micheliny Verunschk | Editora: Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção

– Artes: Apontamentos da arte africana e afro-brasileira contemporânea: políticas e poéticas | Autora: Célia Maria Antonacci | Editora: Invisíveis Produções

– Biografia e Reportagem: Escravidão – Volume II | Autor: Laurentino Gomes | Editora: Globo

– Ciências: Um tempo para não esquecer: a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde | Autora: Margareth Dalcolmo | Editora: Bazar do Tempo

– Ciências Humanas: Enciclopédia Negra | Autores: Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwarcz | Editora: Companhia das Letras

– Ciências Sociais: Máfia, poder e antimáfia | Autor: Wálter Fanganiello Maierovitch | Editora: UNESP

– Economia Criativa: Nem negacionismo, nem apocalipse | Autores: Artur Villela Ferreira e Gesner Oliveira | Editora: BEI

Eixo: Produção Editorial

– Capa: 1984 | Capistas: Giovanna Cianelli e Pedro Inoue | Editora: Antofágica

– Ilustração: Origem | Ilustradora: Anna Cunha | Editora: Maralto

– Projeto Gráfico: Ubu Rei | Responsáveis: Alfred Jarry e Elaine Ramos | Editora: Ubu

– Tradução: Todos os contos – Julio Cortázar | Tradutoras: Heloisa Jahn e Josely Vianna Baptista | Editora: Companhia das Letras

Eixo: Inovação



– Fomento à Leitura: Vaga Lume: como livros mudam a vida de crianças e adultos na Amazônia | Responsável: Sylvia Guimarães

– Livro Brasileiro Publicado no Exterior: Torto Arado | Editoras: Todavia e Textofilia.

