ONG ‘Doutores da Amazônia’ promove lançamento do livro “Levante e Lute” em Brasília

Os três autores, Ana Augusta Rocha, Caio Machado e Cassandra Cury, estarão presentes para sessão de autógrafos

A AUANA Editora e a ONG Doutores da Amazônia farão o lançamento do livro “Levante e Lute” no próximo dia 1º de novembro, no shopping Conjunto Nacional, em Brasília-DF. Os três autores, Ana Augusta Rocha, Caio Machado e Cassandra Cury, estarão presentes para sessão de autógrafos.

O livro narra a jornada de mobilizações e busca incansável por justiça social do dentista, ativista e diretor da ONG Doutores da Amazônia, Caio Machado. Em 160 páginas, a obra destaca a trajetória do ativista pela saúde de povos da floresta de renome internacional, que encontrou seu propósito de vida na Amazônia.

Ao longo de dez anos, a ONG Doutores da Amazônia realizou mais de 60 missões, ultrapassando 500 voluntários envolvidos em atendimentos para mais de 60 povos, com tecnologia médica a territórios isolados. “Nossa meta era levar o melhor padrão de atendimento de saúde a quem quase não tinha acesso. Nos movemos pela crença do ‘não deixe para depois. Levante e lute!’”, conta Caio Machado.

Mais informações podem ser encontradas no site do projeto.

Serviço:

Lançamento do Livro “Levante e Lute: a história dos Doutores da Amazônia”

Data: 01 de novembro em Brasília, das 18h às 22h

Local: Shopping Conjunto Nacional – Asa Norte, Brasília / DF

