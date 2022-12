Oceanos 2022 premia livros de Alexandra Lucas Coelho e Micheliny Verunschk

A escritora e jornalista é conhecida por obras como os romances “O Meu Amante de Domingo”, “Deus-Dará” e “A Nossa Alegria Chegou

São Paulo – SP

A portuguesa Alexandra Lucas Coelho é a grande vencedora do prêmio Oceanos 2022, conforme anúncio realizado nesta sexta (9).

Seu livro de crônicas “Líbano, Labirinto”, ainda não editado no Brasil, foi destacado com o primeiro lugar do principal troféu dedicado à literatura lusófona. É a primeira obra de não ficção a vencer o Oceanos.

A escritora e jornalista é conhecida por obras como os romances “O Meu Amante de Domingo”, “Deus-Dará” e “A Nossa Alegria Chegou”, além dos textos de “Cinco Voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso”.

O segundo lugar ficou com o moçambicano João Paulo Borges Coelho, autor de “Museu da Revolução”, editado aqui pela Kapulana, que conta a história de pessoas que lutaram pela independência do país africcano.

E o terceiro foi para “O Som do Rugido da Onça”, da brasileira Micheliny Verunschk, que saiu pela Companhia das Letras. O livro, relato de crianças indígenas que foram desterradas por pesquisadores naturalistas no século 19, foi destacado no mês passado como melhor romance no prêmio Jabuti.

Entre os finalistas do prêmio, também estavam as brasileiras Ana Martins Marques, Tatiana Salem Levy e Maria Fernanda Elias Maglio, além da portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida, figurinha carimbada na premiação.

No ano passado, pela primeira vez um timorense, Luís Cardoso, levou o prêmio principal do Oceanos, que é organizado por uma parceria do Itaú Cultural com a Secretaria Especial da Cultura e entidades estrangeiras. O primeiro lugar da disputa leva R$ 120 mil, o segundo, R$ 80 mil e o terceiro, R$ 50 mil.