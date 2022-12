‘O Ano que Vem’ promove uma reflexão sobre a relação com o tempo

Lançamento ocorre na próxima sexta (16), às 18h

Já pensou se o ‘ano que vem’ pudesse vir nos visitar no presente e falar sobre o passado e o futuro? Esta é a reflexão proposta pelo livro intitulado O Ano que Vem, de Nahira Salgado, Túlio Borges e Felipe Cavalcante, que será lançado no dia 16/12, às 18h, no Santuária Café.

Com um teor atemporal e reflexivo, o livro traz a figura do ano seguinte personificada, como se fosse alguém que veio tomar um café e conversar sobre a relação que temos com o tempo e o espaço que nos cerca.

O texto, escrito pelo cantor e compositor Túlio Borges, foi apresentado à Felipe em 2019. No ano seguinte, em meio ao confinamento da pandemia, Felipe realizou uma série de pinturas em parceria com sua esposa, a designer e ilustradora Nahira Salgado. Foi então que os artistas perceberam a semelhança do imaginário criado nas imagens com o do texto escrito por Túlio e, assim, da fusão dessas duas vertentes artísticas, nasceu o livro O Ano que Vem.

Para Túlio, “uma das maiores graças do fazer artístico é a parceria: a alegria e a honra de se misturar no trabalho de pessoas que você admira, de se deixar levar para um lugar onde não iria naturalmente e, assim, crescer pra um lado onde o outro te leva. Esse sentimento de parceria com as coisas da vida curiosamente é também um assunto do texto de O Ano que Vem”.

No lançamento do livro, as telas colaborativas pintadas à óleo por Felipe e Nahira, estarão expostas para apreciação do público. Nas obras, os traços dos dois artistas se somam e se fundem, as cores são fortes e vibrantes, com introdução de tons neon.

A partir de todo esse material produzido em conjunto, foi elaborado um calendário de parede de 2023, que estará disponível para aquisição. As gravuras dos originais também estarão à venda. Importante destacar que o livro possui uma versão acessível em áudio por meio de um QR Code.

Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), O Ano que Vem foi produzido pela Jurumim Produções e publicado pela editora Mar&Lírica. Por meio de uma parceria com a Jornada Literária, projeto que desde 2016 promove o incentivo à leitura em diferentes regiões do Distrito Federal, serão distribuídos gratuitamente 400 exemplares em escolas públicas do DF.