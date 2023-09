Jornalistas lançam livro em São Paulo e Brasília

“Multo além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão” reúne experiências e aprendizados de mais de duas décadas de capacitação de gestores públicos e altos executivos

20 anos de experiência e mais de 12 mil executivos e gestores públicos treinados são a inspiração para publicação inédita de Patrícia Marins e Miriam Moura, jornalistas, gestoras de reputação e especialistas em capacitação de porta-vozes.

Ao longo da trajetória, as duas mulheres vivenciaram uma experiência única de preparar uma maioria de homens, altos executivos ou poderosos da área pública, para uma comunicação verdadeira, mais eficiente e capaz de gerar conexão com suas audiências.

Intitulado “Muito além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão”, publicado pela Editora Aberje, o livro discorre sobre essa experiência acumulada, incluindo técnicas e insights, além de análises e entrevistas, em dez capítulos sobre diferentes temáticas. É um guia importante para quem quer se aprofundar no universo da comunicação.

Segundo Patrícia, nos dias de hoje, não basta ser um gestor experiente. “Para sobreviver ao cenário complexo e adverso do mundo pós-pandemia e altamente polarizado, onde as fake news surgem a todo momento, a comunicação passou a ser uma alta habilidade, e os executivos tiveram que se preparar para toda e qualquer exposição, interna ou externa”, enfatizou.

Miriam, afirma que líderes transformacionais são comunicadores excepcionais, e cita trecho de artigo recém-publicado na Harvard Business Review pelo escritor Carmine Gallo. “Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não conseguir persuadir ninguém a seguir sua visão, sua influência e impacto serão muito reduzidos”, alertou ele.

Composta por dez capítulos, a obra traz temáticas como “Comunicação é poder no mundo globalizado”, “A conquista do espaço na mídia”, “O mundo é multimídia”, “Desafios da pós-verdade”, “O papel do porta-voz “, “O que é notícia?”, “A construção do discurso”, “Crise: como evitar”, “Redes sociais: como expor sem se expor’ e “A prática do contraditório”.

O lançamento já tem data marcada e acontece em São Paulo, dia 25 de setembro, e em Brasília, dia 2 de outubro. No dias dos eventos, os exemplares adquiridos também podem ser autografados.