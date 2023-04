Guilherme Machado e Sylvia Toledo lançam seus livros no Espaço Cultural Renato Russo

O evento será gratuito e vai homenagear o ambiente crítico e plural do histórico show ‘Opinião’, cuja estreia ocorreu em dezembro de 1964

No dia 23 de abril, às 19h, serão lançados os livros “Vozes de Opinião”, de Sylvia Toledo, e “72 Poemas”, de Guilherme Machado de Oliveira, além do Mini Documentário: “Opinião (1964): Poéticas da Voz, Poéticas que dão Voz”, que dialoga com a obra de Sylvia Toledo.

O evento será gratuito e vai homenagear o ambiente crítico e plural do histórico show ‘Opinião’, cuja estreia ocorreu em dezembro de 1964 e é considerado a primeira manifestação de protesto contra a ditadura militar no Brasil.

“72 Poemas” é um livro que reúne poesias selecionadas pelo autor em um esforço de cura e reconhecimento das emoções humanas. Os poemas que compõem as 151 páginas retratam momentos de alegria, otimismo, mas também desânimo e tristeza, aliás, o reconhecimento da fluidez das emoções é um ponto crucial na obra. Os sete capítulos vêm acompanhados de ilustrações de Lucas Pacífico, convidado pelo autor, e a obra recebeu ainda comentário de Sylvia Toledo, escritora, alfarrabista, professora de literatura e autora do livro “Vozes de Opinião”.

Doutora em Literatura e Outras Artes pela Universidade de Brasília (UnB), Sylvia é escritora, alfarrabista, crítica literária, advogada e servidora pública federal, com quinze anos de atuação na área da educação. Possui publicações na área de literatura, teatro, cinema, música, direitos humanos e educação, para além de contos, crônicas e poemas publicados em antologias nacionais. Foi duas vezes finalista do Prêmio “Off Flip” de Literatura, em edições da Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro.

Já Guilherme, além de autor dos poemas que compõem sua obra de estreia, é músico e gestor cultural com mais de 15 anos de experiência em projetos culturais no DF. Geógrafo pela Universidade de Brasília, é também especialista em Gestão Cultural pelo Senac-DF e analista no Ministério de Cultura. Juntos, pretendem uma noite de muita poesia e arte com espaço para interações diversas.