Confira os novos lançamentos da Editora Leader

Livros voltados para crescimento profissional e pessoal podem ser uma boa pedida de presentes de Natal neste fim de ano

Nesta quarta-feira (14), às 19h, serão realizados os lançamentos de dois livros da Editora Leader. O primeiro, “Coaching Generativo Volume I – A Jornada da Mudança Criativa e Sustentável”, de Robert B. Dilts e Stephen Gilligan; e o segundo, “PNL Sistêmica Humanizada – O mundo pede para ser curado”, traduzido do inglês para o português, conta com um grupo de escritores. Ambos poderão ser adquiridos através do site da Editora.

Coaching Generativo é uma edição brasileira do livro já publicado na versão inglesa, com o título Generative Coaching. Nesta obra, os autores trazem uma poderosa abordagem de seis passos para navegar pelo caminho complexo de um futuro mais significativo e satisfatório. Feito a partir de transcrições de Seminários Presenciais, eles trazem um panorama de como o coaching generativo auxilia na comunicação autêntica, e ajuda no autoconhecimento para que cada indivíduo possa se tornar um líder consciente.

“Quer você seja um coach experiente ou alguém interessado em aprender como dar suporte para que outras pessoas consigam alcançar mais seu potencial, é importante saber que existem momentos na vida de cada indivíduo, cada casamento, cada família, cada cultura e cada negócio, onde o que foi feito no passado não ajudará a se direcionar com sucesso para o futuro. Nessas situações, você precisa ser “generativo”, que significa criar algo que nunca existiu antes”, detalha o autor Robert B. Dilts.

Desenvolvendo Inteligência Emocional com PNL

No segundo exemplar, “PNL Sistêmica Humanizada – O mundo pede para ser curado”, também traduzido da língua inglesa, mostra de que maneira essa metodologia pode contribuir para um mundo melhor, começando pelas pessoas, pois elas são agentes das transformações.

Especialistas reunidos neste material sob a coordenação de Deborah Epelman e Andréia Roma mostram como a PNL, ao longo do tempo, veio revolucionando os métodos de comunicação e relacionamento humano, com resultados positivos no desenvolvimento pessoal e profissional. “Demonstrar como isso ocorre é um dos objetivos principais deste livro e é feito por meio de processos práticos, vivências e exercícios compartilhados pelos escritores”, comenta Deborah Epelman.

Autores:

Deborah Epelman (coordenadora), Allan Santos (prefaciador), Alexandre Mora, Anderson Marcos Leite, Daniel Nakasato, Judith DeLozier, Eliane Aparecida de Mello, Fabiana Carvalhal, Janaina Munhoz, Laine Liblik, Larissa Mahnis, Lynne Conwell, Márcia Muniz, Marcos Dantas Jr., Marco Meda, Maria Inês Zampolin Coelho, Mariângela Fortes Veiga, Nicéia Lazar, Paul Michael Sanner, Rita Aleluia, Rodrigo Cristiano de Campos, Rosana Oliveira, Robert Dilts, Sueli Cassis.