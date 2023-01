Clube de Leitura do Espaço Cultural Renato Russo volta ao presencial

A obra escolhida para o retorno é “A tatuagem de pássaro”, da iraquiana Dunya Mikhail

O Clube de Leitura do Espaço Cultural Renato Russo retoma suas atividades presenciais, no dia 9 de fevereiro (quinta), às 19h, na Biblioteca de Artes Ethel Dornas, instalada no piso térreo do complexo. Para esse tão esperado momento, a obra selecionada para o bate-papo é “A tatuagem de pássaro”, da escritora iraquiana Dunya Mikhail, fruto da escolha entre seis títulos de livros da literatura contemporânea do Oriente Médio.

E já foram escolhidos os temas para os meses de março e abril que são, respectivamente, escritoras hispano-americanas e literatura indígena brasileira. “Escolhemos uma obra dentre seis e nos reunimos para uma conversa informal sobre a leitura que os participantes fizeram. Não tem um caráter acadêmico, não somos profissionais da área, somos leitores que lêem por prazer e gostam de compartilhar suas impressões acerca dos livros”, explica Margareth Ribeiro Moura, bibliotecária do espaço.

Para poder participar do Clube de Leitura, acesse o link na bio do @espacoculturalrenatorusso, para entrar no grupo do Whatsapp, principal meio de comunicação do Clube. Embarque nessa viagem literária!

Clube de Leitura do Espaço Cultural Renato Russo

Biblioteca de Artes Ethel Dornas

Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul

Encontros mensais gratuitos.

Próximo encontro, dia 9 de fevereiro, às 19h.

Inscricões gratuitas: www.espacoculturalrenatorusso.com.br