André Portella lança livro ‘O Despertar de um Músico’

O escritor André Portella lançou seu primeiro romance, o livro “O Despertar de um Músico”, pela Editora Viseu. A história coloca a música como um personagem importante na narrativa, tendo como pano de fundo a realização pessoal através da concretização dos sonhos e a paixão pela arte.

A narrativa conta a história de Noah, um estudante cego e apaixonado pela música, que é guiado em sua jornada de superação e autoconhecimento no soar de cada nota. O caminho de Noah é marcado por uma série de desafios e dificuldades. Porém, o jovem encontra também na música um refúgio para lutar pelos seus sonhos.

A escolha da ambientação musical não foi feita ao acaso. Ela explora as influências do autor André Portella, que desde criança foi incentivado pelos pais ao contato com a música, mas também com a escrita.

“Meu pai sempre me colocou para ouvir concertos e depois quando cresci, passei a frequentar teatros e espetáculos. Hoje, o piano é o meu instrumento favorito”, diz o autor.

No romance, a música é ainda uma ferramenta de comunicação do personagem principal com o mundo que o cerca. Dessa forma, a arte se coloca no livro como uma linguagem universal, sob o mesmo teto pessoas de diferentes idades, classes sociais e histórias de vida

Na trama, Noah reconhece o mundo através das notas musicais, essas, por sua vez, descortinam o desconhecido e revelam para o estudante um mundo de possibilidades.

“Acredito ser importante para todas as pessoas a capacidade de sonhar e realizar seus sonhos. Descobrir o que gostamos de fazer nem sempre é fácil, mas uma vez que nos identificamos, devemos fazer tudo ao nosso alcance para alcançarmos nosso objetivo”, completa o autor.

Estadão Conteúdo