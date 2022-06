Advogado lança livro sobre colaboração premiada, em Brasília

Em “A Colaboração Premiada Unilateral”, Fenelon faz uma profunda análise sobre a ferramenta de investigação, que está em vigor há nove anos

O advogado criminalista e especialista no estudo dos crimes de corrupção e crime organizado, Bernardo Fenelon, lança, nesta terça-feira (14), livro sobre o instituto da colaboração premiada – um acordo entre o cidadão e o Estado com o objetivo de fornecer informações aos órgãos investigativos para resolver crimes, em troca de benefícios penais e processuais, durante a investigação.

Em “A Colaboração Premiada Unilateral”, Fenelon faz uma profunda análise sobre a ferramenta de investigação, que está em vigor há nove anos. O advogado explica que, desde 2013 – data que o dispositivo entrou em vigor – surgiram várias dúvidas ligadas às técnicas e práticas da colaboração premiada, em especial, com a aplicação do instituto durante toda a Operação Lava-Jato. Na obra, o autor traz questionamentos, busca soluções e trata a questão com pragmatismo.

O advogado Bernardo Fenelon é mestre em direito penal econômico e compliance pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM).

A obra “A Colaboração Premiada Unilateral” será publicada pela Editora Dialética e terá evento de lançamento no Lago Sul, na QI 9, conjunto 13, casa 9, às 18h30.