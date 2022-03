Linn se emociona com show de Liniker e dança colada com P.A. no ‘Big Brother’

A cantora se emocionou quando a artista Liniker apareceu no palco da festa, após ter sido chamada por Luísa Sonza, que estava se apresentando

Linn da Quebrada foi uma das participantes do Big Brother Brasil 22 que mais curtiu a festa deste sábado (12), especialmente por causa das atrações musicais.

A cantora se emocionou quando a artista Liniker apareceu no palco da festa, após ter sido chamada por Luísa Sonza, que estava se apresentando. Linn correu para se aproximar da amiga e colega de profissão, chorou e abraçou os brothers.

Mais tarde, depois do show, ela dançou abraçada com Paulo André a música “Pássaro de Fogo”, de Paula Fernandes. Apesar de não terem desavenças explícitas, os dois já votaram um no outro para o Paredão.

Linn é a primeira pessoa transexual a participar do reality show desde a participante Ariadna Arantes, 37, que esteve no BBB há onze anos. Ela também é a primeira travesti a passar pelo Paredão sem ser eliminada.

A participante do BBB 22 enfrentou a disputa com Arthur Aguiar e Larissa, e foi a menos votada com apenas 5,51% dos votos do público. Arthur recebeu 5,9% e Larissa foi eliminada com 88,59%. A lembrança de Ariadna, ex-BBB da 11º edição e primeira a ser eliminada, foi inevitável.

Dentro do programa Lina tem passado por uma jornada e tanto para ser tratada com pronomes femininos. Alguns participantes já erraram, entre eles Eslovênia e Lucas, e isso causou um reboliço aqui do lado de fora. Não só o público, mas também artistas e nomes influentes se posicionaram contra os erros graves e pediram por respeito à cantora.

Tadeu Schmidt, apresentador do programa, também deu uma chamada indiretamente aos participantes, e reforçou o uso do pronome feminino -tatuado na testa de Lina- com ela.